L’agente di Amrabat conferma: “Barcellona opzione reale ma difficilmente la Fiorentina dirà sì”

In Spagna è caldo il nome di Sofyan Amrabat per il Barcellona, in queste ultime ore di mercato. Il club blaugrana, spiega El partidazo de COPE, ha avviato ieri notte i contatti con la Fiorentina ma l’operazione visto il poco tempo a disposizione sembra essere complicata, come confessato anche dall’entourage del marocchino all’emittente: “E’ una opzione reale ma è difficile che la Fiorentina possa accettare”. Lo riporta TMW.

