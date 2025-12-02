Corriere dello Sport rivela: “Kean-Barcellona incontro informale in Spagna. Ma niente di concreto”

Il momento difficile della Fiorentina non toglie il sorriso, un po’ timido e appena accennato, ma nemmeno la speranza a Moise Kean. «Siamo in un momento complicato ma dobbiamo rimanere in piedi e non arrenderci. Io spero sempre di dare il massimo. Quando arrivano questi momenti non si può sempre avere quello che vogliamo. Se abbiamo paura? No, ma è un momento negativo. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Ci stiamo adattando con Vanoli, per fare meglio. Ci stiamo trovando bene, mi fido dei miei compagni. Insieme ne usciremo». A margine del Gran Galà del Calcio, l’attaccante della Fiorentina, solitamente molto riservato, ha voluto caricare l’ambiente attraverso i microfoni di Sky. «Vanoli ha ambizione, abbiamo fiducia in lui, speriamo ci porti sulla buona strada. Le parole di Dzeko servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo. Salvezza? Se ci mettiamo in testa queste cose non ne usciremo mai. Siamo un grande gruppo e siamo ottimisti. Dobbiamo trasmettere tutto questo a Firenze e ai tifosi. Possiamo fare grandi cose. Dalla scorsa stagione porto nel cuore tante cose belle, ma anche negative. Mi aiutano a crescere. Le cose negative mi portano a migliorare ogni giorno. C’è molta rabbia, è stata una partenza difficile».

Intanto anche in Spagna si parla di lui. La settimana scorsa i procuratori del centravanti viola hanno avuto un confronto informale coi dirigenti del Barcellona, i quali stanno esaminando il mercato internazionale per anticipare eventuali esigenze future (in attacco e non solo). Tuttavia, nulla di concreto: si è trattato di un faccia a faccia di routine, lontano dal contesto attuale. Questo non toglie che le parti si siano aggiornate scambiandosi idee, e che a partire dalla primavera possa muoversi qualcosa che abbia una base di mercato più solida.

Adesso Kean è concentrato al cento per cento sulla stagione della Fiorentina, zeppa di difficoltà e preoccupazioni. La società viola gli ha dimostrato grande fiducia, la scorsa estate, adeguandogli l’ingaggio da 2,2 a 4,5 milioni di euro più bonus, a patto di aumentare contestualmente la clausola rescissoria fino a 62 milioni. Adesso starà all’ex Juventus accrescere il numero di gol e scacciare i fantasmi. Vanoli ripartirà da lui a Reggio Emilia per provare a conquistare i primi tre punti in campionato. Il tecnico invoca la svolta.

Da oggi il gruppo tornerà ad allenarsi al Viola Park. Dopo la gara di Bergamo, la squadra ha beneficiato di una giornata di stop per ricaricare le batterie e ricominciare le sedute con qualche energia in più. Vanoli spera di recuperare Gosens per l’incontro di sabato, nel frattempo valuterà il da farsi a centrocampo. In regia potrebbe toccare a Nicolussi Caviglia, mentre davanti occhio a un’eventuale occasione per Gudmundsson proprio a supporto di Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.