Il patto tra la Fiorentina e Amrabat, avanti senza problemi fino a giugno. Poi offerte verranno valutate

Come un fulmine a ciel sereno, il finale di mercato della Fiorentina è stato minato da una novità clamorosa, che poteva rivoluzionare la seconda parte di stagione dei viola. Il Barcellona ci ha provato davvero per Sofyan Amrabat, ha presentato un’offerta per il prestito del centrocampista marocchino, con diritto di riscatto. Una proposta che i dirigenti del club del presidente Rocco Commisso non hanno neanche voluto prendere in considerazione. Ma a cui, alla fine, sono stati costretti a prestare attenzione, per il pressing del giocatore e del suo entourage, tentati dal trasferimento in blaugrana.

Le insistenze dell’ex Verona, che spingeva per cogliere l’opportunità Barça, non hanno portato Joe Barone a cambiare la sua idea. E dopo qualche ora di forte tensione, la situazione è stata ricomposta. Con un patto, non messo per iscritto ma che rimane a livello di idea: la prossima estate la Fiorentina valuterà seriamente la cessione del classe ’96. Proprio col Barcellona, oltre al Liverpool, che saranno in prima fila e pronti ad aggiudicarsi uno dei migliori centrocampisti che si sono visti durante il Mondiale in Qatar. Lo riporta calciomercato.com

