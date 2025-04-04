TMW riporta: "Regna l'ottimismo per il rinnovo di Dodo, ma il Barcellona si fa vedere sullo sfondo"

Il terzino brasiliano sta benissimo a Firenze e ci ha messo le sue radici, pertanto vorrebbe proseguire in viola

Fare bilanci della stagione ad aprile è ancora presto, ma è normale che le società stiano già organizzandosi per il futuro più prossimo. Questo vale anche per la Fiorentina, che è in piena corsa per un posto in Europa e vuole trattenere i pezzi pregiati per costruire qualcosa di importante. Secondo quanto appreso da TMW, ha subito un piccolo rallentamento la trattativa per il rinnovo di Dodo.

Il terzino destro della squadra allenata da Palladino è innamorato di Firenze e vorrebbe restare nel capoluogo toscano, motivo per cui regna ancora ottimismo all'interno del club gigliato. C'è però un ostacolo da superare, visto che i viola vorrebbero fargli prolungare la sua intesa, attualmente in scadenza nel 2027, proponendogli un contratto migliorato. Il problema è che l'adeguamento scatterebbe a partire dal 2027 in poi, dettaglio non da trascurare.

Infine l'altro ostacolo, si fa per dire, sono le prestazioni del brasiliano, che ha attirato su di sé l'attenzione di alcuni top club, tra cui il Barcellona, che sembrerebbe aver effettuato un sondaggio per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione. È bene ribadire però che la volontà di Dodo è quella di proseguire la sua esperienza in Italia: serve un ultimo sforzo da parte della Fiorentina per limare le ultime differenze.