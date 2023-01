TMW, Barcellona chiede deroga a LaLiga per prendere Amrabat con obbligo di riscatto

Il Barcellona prepara il rilancio per Sofyan Amrabat, o quantomeno ci prova. Come raccolto da TMW, dopo il secco no della Fiorentina dinanzi alla proposta di prestito con diritto di riscatto fatta pervenire dai blaugrana attraverso l’entourage del centrocampista marocchino, proprio in questi minuti il club catalano sta infatti negoziando con LaLiga per ottenere una deroga che possa permettergli di offrire un prestito con obbligo di riscatto da esercitare in estate.

Il nodo sta proprio nella cifra dell’eventuale riscatto, che il Barça vorrebbe fissare fra i 35 e i 40 milioni di euro, non senza però aver ottenuto prima il via libera del massimo campionato spagnolo. Ore caldissime per il futuro dell’ex Verona, con una possibile seconda offerta in arrivo per avvicinarsi alle richieste del club gigliato. In quel caso l’ultima parola spetterà a Commisso.

AMRABAT VUOLE LASCIARE LA FIORENTINA?