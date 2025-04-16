Dalla Spagna: Barcellona a caccia di un terzino destro da regalare a Flick. In lista c'è anche Dodo

Il Barcellona vuole regalare un terzino destro a Hansi Flick. Stando quanto riportato da Sport, i blaugrana stanno mappando il mercato alla ricerca di uno specialista che possa dare ossigeno all'insta...

Il Barcellona vuole regalare un terzino destro a Hansi Flick. Stando quanto riportato da Sport, i blaugrana stanno mappando il mercato alla ricerca di uno specialista che possa dare ossigeno all'instancabile Jules Koundé. Il club vuole trovare un nuovo Joao Cancelo e nella lista sarebbe finito anche Dodo. C'è un particolarità che segnala il quotidiano: il terzino della Fiorentina ha un rappresentante del suo entourage che è lo stesso di Vanderson de Oliveira Campos, difensore brasiliano del Monaco, che il direttore sportivo del Barcellona Deco segue da quando era al Gremio e che sta valutando in questo senso come acquisto per la prossima stagione.