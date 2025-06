La Nazione riporta: “Dodo dovrebbe restare alla Fiorentina salvo maxi offerte in estate”

Secondo quanto riportato oggi dalla Nazione, l’esterno brasiliano viola Dodo potrebbe davvero restare a Firenze nonostante il mancato rinnovo se non dovessero arrivare offerte strabilianti che convincano la Fiorentina a cederlo. Il giocatore è rimasto deluso dalla mancata proposta della società, ma per questo non verrà svenduto in estate anche se le offerte per lui non mancano sia in Italia che all’estero con Barcellona e Juventus che non hanno mai nascosto di apprezzare il terzino per le sue ottime prestazioni offerte in questi anni alla Fiorentina.

Se Dodo restasse a Firenze senza rinnovo, magari non sarà contentissimo però questo potrebbe essere uno scenario plausibile qualora nessuno bussasse alla porta della società viola.