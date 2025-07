La Gazzetta dello Sport: “La Juventus vuole disfarsi di Arthur, ma l’ingaggio da 6 milioni spaventa le pretendenti”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus che ha giocato una stagione in viola con Italiano, è ancora in cerca di squadra ed è appena tornato nuovamente alla Continassa da Tudor, ma non rientra nei piani del tecnico.

L’ingaggio stratosferico del brasiliano spaventa molto le pretendenti che non sono in grado di garantirgli i 6 milioni di ingaggio percepiti dai bianconeri, i quali stanno cercando in tutti i modi di alleggerire le casse da uno stipendio pesantissimo, soprattutto per un giocatore che, da tempo, a Torino si limita a presentarsi il giorno del raduno senza mai far parte del gruppo squadra.

Il brasiliano è arrivato in bianconero 5 anni fa dal Barcellona nell’operazione con Pjanic ed è costato 72 milioni, poi in questi anni ha percepito di stipendio circa 30 milioni lordi per arrivare ad una spesa di circa 100 milioni per un giocatore che non ha mai inciso e che la Juventus vuole cedere ad ogni costo.