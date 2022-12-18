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Dalla Spagna: il Barcellona vuole Amrabat ma la Fiorentina chiede minimo 40 milioni

Il Barcellona piomba sul centrocampista marocchino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 10:20
Dalla Spagna: il Barcellona vuole Amrabat ma la Fiorentina chiede minimo 40 milioni -
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Dalla Spagna: il Barcellona vuole Amrabat ma la Fiorentina chiede minimo 40 milioni

Secondo Relevo, c'è anche il Barcellona tra le squadre interessate a Sofyan Amrabat dopo il meraviglioso mondiale. Il marocchino sarebbe l'ideale per sostituire Busquets, il quale lascerà il Barça al termine di questa stagione. La Fiorentina però per privarsene, attualmente non chiede meno di 40 milioni.

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