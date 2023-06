Dalla Spagna, Marca scrive: “Fiorentina accetterà 20 milioni per Amrabat più prestito di un giocatore”

Secondo quanto riporta dal quotidiano spagnolo Marca, Sofyan Amrabat sarà un giocatore del Barcellona perchè la società viola, secondo quanto si legge, accetterà un offerta dai blaugrana di 20 milioni di euro più il prestito di un calciatore del Barca. Ricordiamo che a gennaio fu la società viola ad opporsi ad una sua cessione quando sembrava tutto fatto con il centrocampista marocchino che non la prese benissimo inizialmente la sua permanenza a Firenze. Poi arrivarono le scuse e il caso rientrò.

🚨🚨💣| Fiorentina will accept an offer of €20M + a loan player for Sofyan Amrabat. @marca ☎️🔥 pic.twitter.com/uUCzfDgFVX

— Managing Barça (@ManagingBarca) June 9, 2023