La Liga nega la deroga economica al Barcellona che annuncia: “Mercato chiuso”. Addio Amrabat

Sofyan Amrabat resta alla Fiorentina. Il mercato in Spagna sarà aperto fino alle 23.59, ma il Barcellona ha appena fatto sapere di non aver ottenuto la deroga da LaLiga per presentare una nuova offerta ai viola e provare così a convincere in extremis il presidente Commisso.

Il centrocampista marocchino ci ha sperato fino alla fine, al pari di mister Xavi e della dirigenza blaugrana, ma i gigliati non hanno mai preso in considerazione una proposta economica che non prevedesse un acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto.

“Mercato chiuso”, è il messaggio che arriva in questi minuti dal Barça in merito a un possibile nuovo rilancio per l’ex Verona. Con buona pace del diretto interessato, che intanto non è stato convocato dalla Fiorentina per la gara di Coppa Italia di domani contro il Torino. Lo riporta TMW

L’ANALISI DEL MERCATO DELLA FIORENTINA