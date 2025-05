Corriere dello Sport: “Kean in dubbio per il Venezia, oggi si conosceranno le sue condizioni. Pronto il piano B”

Soltanto oggi si conosceranno le reali condizioni di Moise Kean, principale punto interrogativo per Raffaele Palladino in vista della trasferta di lunedì contro il Venezia (ore 18.30 stadio Penzo). L’antivigilia del match penultima trasferta stagionale – servirà anche a monitorare lo stato psicofisico della squadra, reduce da una durissima eliminazione in Conference League contro il Betis.

A complicare il quadro, l’infortunio occorso a Kean nel finale dei tempi supplementari. Lo stesso Palladino, nella conferenza post-partita, ha ammesso: “Sembra che nell’ultimo scatto Moise abbia sentito qualcosa, lo valuteremo nelle prossime ore”. Le ore successive sono però trascorse nel silenzio e nel riposo, concessi a tutta la rosa dopo i 120 minuti europei. Al momento, le condizioni dell’attaccante non destano particolare allarme, ma resta da valutare se sarà in grado di scendere in campo lunedì. In caso di forfait, il tecnico viola è pronto a rispolverare la coppia Beltran-Gudmundsson. Lo scrive il Corriere dello Sport.