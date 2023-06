Dalla Spagna, Atletico convinto di prendere Amrabat ma Fiorentina non scende sotto i 30 milioni

L’Atletico Madrid, come riportato dal portale spagnolo Ahorashow.es, punta forte su Sofyan Amrabat. La volontà del calciatore della Fiorentina è quella di proseguire la sua carriera in Spagna. In un primo momento il Barcellona era il club più accreditato per l’acquisto del centrocampista marocchino ma in questo inizio di mercato i blaugrana sembrano aver cambiato obiettivi. Ecco che i Colchoneros si trovano in pole position per Amrabat e sono convinti di portarlo alla corte di Diego Simeone ma c’è da fare i conti con la Fiorentina che non vuole scendere sotto i 30 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

