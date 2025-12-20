SportMediaset rivela: "Il Barcellona pensa a Moise Kean già per il mercato di gennaio"

Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo in inverno

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, lascerà la Fiorentina a gennaio?

Come evidenziato da Orazio Accomando nel tg di SportMediaset, Moise Kean è finito nel mirino del Barcellona. Il destino dell'attaccante viola è inevitabilmente legato a quello della squadra. La Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio.

Ricordiamo che Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo nell'imminente mercato di gennaio. Vista la situazione economica del Barça, un acquisto a titolo definitivo è complicato: l'affare potrebbe essere percorribile in prestito con obbligo di riscatto. Difficile un ritorno in Premier League.