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SportMediaset rivela: "Il Barcellona pensa a Moise Kean già per il mercato di gennaio"

Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo in inverno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2025 14:42
SportMediaset rivela: "Il Barcellona pensa a Moise Kean già per il mercato di gennaio" - Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, lascerà la Fiorentina a gennaio?

Come evidenziato da Orazio Accomando nel tg di SportMediasetMoise Kean è finito nel mirino del Barcellona. Il destino dell'attaccante viola è inevitabilmente legato a quello della squadra. La Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio.

Ricordiamo che Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo nell'imminente mercato di gennaio. Vista la situazione economica del Barça, un acquisto a titolo definitivo è complicato: l'affare potrebbe essere percorribile in prestito con obbligo di riscatto. Difficile un ritorno in Premier League.

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