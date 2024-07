Abdelhamid Sabiri è destinato a lasciare nuovamente la Fiorentina nonostante la presenza al Viola Park. Il trequartista ex Samp è stato convocato per il ritiro ma è destinato a salutare presto la compagnia: dopo l’esperienza con la maglia dell’ Al- Fayha FC ( 23 partite 7 gol) in Arabia Saudita, la prossima destinazione dovrebbe essere Dubai. Lo scrive Repubblica.