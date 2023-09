Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della Fiorentina, Sabiri ha lasciato Firenze per volare in Arabia e firmare con il club dell’Al Faieh, il giocatore lascia la squadra viola dopo essere arrivato in questa sessione estiva. Non ha mai messo piede in campo in nessuna gara ufficiale, il suo acquisto fu finalizzato lo scorso gennaio.

IL RETROSCENA SULLA CESSIONE DI SABIRI