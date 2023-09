Retroscena Sabiri, a Genova non prese bene il mancato ingresso in campo. Stankovic ci aveva avvisato

Era il 30 Aprile scorso quando al termine di Fiorentina-Sampdoria, interrogato su Sabiri, comprato dalla Fiorentina a gennaio, l’allora tecnico blucerchiato Dejan Stankovic dalla sala stampa del Franchi disse: “Non voglio dire niente su Sabiri, tanto fra 2 mesi lo avrete qui con voi e capirete com’è…”. Una frase nemmeno troppo misteriosa dato che il calciatore alla Sampdoria era praticamente messo fuori e fu anche letteralmente cacciato da Genova gli ultimi giorni. Poi l’arrivo a Firenze senza mai convincere troppo, sarebbe stata una semplice alternativa ai titolari. A Genova, nella prima giornata contro il Genoa, il giocatore marocchino non ha preso bene il mancato ingresso in campo e non nascose tutto il suo disappunto anche con i membri dello staff. Da li è emerso tutto il carattere difficile del giocatore, le riflessioni della società viola e dunque la cessione in Arabia. Senza rancore.

