Caos al Viola Park, parcheggi non pronti e i genitori sono costretti a mettere l’auto in maniera casuale

Grande caos fuori al Viola Park nella giornata in cui alcune squadre del settore giovanile viola si sono allenate nel centro sportivo che è diventato la casa di tutte le squadre della Fiorentina. Mancando i parcheggi, la cui realizzazione spetta, come da accordi, al comune di Bagno a Ripoli, i genitori dei ragazzi sono stati costretti a parcheggiare nella strada che costeggia il centro sportivo oppure in parcheggi di fortuna creando un disagio non da poco come dimostrano le foto esclusive della nostra redazione. Anche i vigili urbani sono intervenuti per cercare di sgomberare l’area, nei giorni scorsi sono state fatte anche delle multe. In attesa dell’autorizzazione all’apertura al pubblico del Viola Park, la Fiorentina è alle prese con un altro problema.

