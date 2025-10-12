Gazzetta sottolinea: “Richardson-Sabiri zero minuti in campo: rimasti perché non c’erano acquirenti”

Ma nelle scelte fatte ci sono anche i giocatori non considerati che ora possono mettersi in mostra. Pioli non ha mai schierato Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri, due centrocampisti che fino alla fine del mercato estivo hanno ballato tra riconferma e cessione. Sono rimasti, anche perché alla porta dell’ufficio di Daniele Pradè e Roberto Goretti non c’era proprio la fila degli acquirenti. Zero minuti per loro. Anche perché a centrocampo tra Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fagioli, Sohm, Fazzini, Ndour c’è abbastanza affollamento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.