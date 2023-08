Dal Viola Park: Sabiri e Ikoné tornano a disposizione in vista del Rapid. Anche Barak in gruppo

La Fiorentina si è allenata al Viola Park questa mattina in vista del ritorno dei playoff di Conference League di giovedì contro il Rapid Vienna. Stando a quanto riporta Radio Bruno, c’è una buona notizia che riguarda Sabiri. Il marocchino è tornato ad allenarsi in gruppo e per questo è convocabile per la sfida di giovedì. Anche Ikonè continua ad allenarsi in gruppo ed è completamente a disposizione, tanto che è molto probabile che possa scendere in campo dal 1′ nella gara contro il Rapid. Anche Barak è tornato nella giornata di ieri in gruppo, ma l’ex Verona non è presente nella lista Uefa e ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vederlo in campo avendo saltato completamente la preparazione estiva.

