Sabiri affonda la Sampdoria e non aiuta la Fiorentina, sbaglia il rigore decisivo, poi il Bologna vince

Due grandi amici, protagonisti della Tripletta dell’Inter di Mourinho, una partita importantissima. Thiago Motta fa piangere Dejan Stankovic: il suo Bologna fa valere la maggiore caratura tecnica per un tempo e passa in vantaggio con la rete del grande ex, Roberto Soriano; la Samp si rialza nella ripresa, con due rigori in 5′, ma Sabiri ne trasforma solo uno e al 90′ arriva la beffa firmata dal solito Orsolini.

I primi minuti avevano illuso il popolo blucerchiato: Gabbiadini, schierato in attacco in coppia con Lammers, si presenta a tu per tu con Skorupski ma spreca malamente, mentre ai rossoblù manca un po’ di lucidità. In poco tempo, però, Schouten e Dominguez ritrovano gli automatismi giusti e, aiutati da Soriano, Orsolini e i due terzini, cominciano a fare il bello e cattivo tempo. Il Bologna attacca soprattutto sulla catena di destra ma sblocca dalla parte opposta: sugli sviluppi di un corner, Barrow riceve all’altezza del vertice sinistro e scarica per Soriano, che di controbalzo non lascia scampo ad Audero. Palla nell’angolino destro, il centrocampista ritrova la rete dopo ben 65 partite (e 706 giorni). L’ultima vittima? Proprio la sua “amata” Samp, nel marzo 2021.

Motta perde Posch nei minuti finali del primo tempo, Stankovic ne cambia quattro nei primi venti della ripresa (entrano Rincon, Zanoli, Murru e Sabiri). Gabbiadini spreca ancora da buona posizione, poi si guadagna un rigore grazie anche a un’ingenuità piuttosto clamorosa di Lucumì. Proprio Sabiri si incarica della conclusione e fa 1-1 al 68′; due minuti dopo, Sosa colpisce con la mano in area e rimanda il marocchino sul dischetto, ma stavolta Skorupski respinge. È il momento decisivo della partita: il tecnico serbo si gioca anche la carta Jesé nel tentativo di portare a casa punti fondamentali in chiave salvezza, il collega si affida alla freschezza di Moro, Medel e Raimondo. La partita diventa apertissima e divertente, con continui capovolgimenti di fronte.

In campo aperto ci sono giocatori che possono diventare devastanti. Uno di questi è Riccardo Orsolini: l’esterno prima prende la mira e manda a lato di poco, poi trova l’incrocio sinistro, lasciando di sasso Audero. Una mazzata per la Samp, forse in tutti i sensi. Finisce 1-2, la salvezza si allontana. Lo riporta TMW

