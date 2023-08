Radio Bruno, Sabiri potrebbe andare in prestito all’Empoli. Già finita la sua esperienza alla Fiorentina?

L’avventura di Sabiri alla Fiorentina potrebbe già essere finita, il calciatore viola, arrivato in questa sessione di mercato dopo essere stato preso a gennaio, potrebbe già lasciare la squadra viola. Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’esterno marocchino potrebbe finire all’Empoli in prestito. Il giocatore non è partito per Vienna per l’andata dei play off di Conference League per una botta al ginocchio avuta nell’ultimo allenamento.

