Flachi duro su Sabiri: “Se si comporta così a Firenze deve iniziare a correre, è lungo Viale dei Mille”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e non solo. L’ex attaccante dei Viola, con un lungo passato alla Sampdoria, si è soffermato su Abdelhamid Sabiri al centro della bufera nella Genova sponda blucerchiata. Ecco le sue parole:

“Caso Sabiri alla Sampdoria? In una situazione del genere penso non abbia portato rispetto alla piazza e per questo sono arrivati i fischi. Alla Fiorentina, se si comporta come ha fatto a Genova deve incominciare a correre perchè è lungo viale dei Mille.”

