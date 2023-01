Alfredo Pedullà ha annunciato in diretta la conclusione della trattativa tra Fiorentina e Sampdoria per il passaggio di Sabiri a Firenze, operazione chiusa adesso ma che vedrà il giocatore marocchino arrivare in viola a partire da giugno. Sabiri, classe 1996, è stato preso con la formula del trasferimento a titolo definitivo per milioni di euro più bonus.

BARAK RISCATTATO PER 6 MILIONI DI EURO