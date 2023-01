La Fiorentina non molla Abdelhamid Sabiri, trequartista marocchino, un’operazione da chiudere ora per luglio. Tra poco ci sarà un incontro con la Sampdoria per trovare un accordo. La Fiorentina può arrivare massimo a 3 milioni, bonus compresi. La Samp chiede 4 milioni, lavori in corso. A scriverlo è Alfredo Pedullà.