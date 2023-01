Sabiri è della Fiorentina, il giocatore esulta: “Grazie Allah, entrerò a far parte della famiglia Viola”

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdelhamid Sabiri dall’U.C. Sampdoria. Sabiri, nato a Goulmima il 28 novembre 1996, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Huddersfield e del Norimberga. Ha, inoltre, disputato l’ultimo Mondiale con la maglia del Marocco con cui ha raggiunto il quarto posto finale. Il nuovo calciatore viola rimarrà in prestito alla Sampdoria fino al 30 giugno 2023.

Arriva anche il commento del calciatore sul suo profilo instagram, queste le sue parole: Voglio cogliere l’occasione per ringraziare la Sampdoria per avermi aiutato ad avere questa opportunità. Sono felice di continuare a indossare la tua maglietta per il resto della stagione. Prometto di dare tutto il possibile fino all’ultimo secondo insieme per realizzare il nostro Sogno. Sono emozionato e felice di far parte presto della famiglia della Fiorentina. Tutti i ringraziamenti sono dovuti ad Allah. Ci vediamo presto.

Visualizza questo post su Instagram

