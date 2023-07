Sabiri: “Voglio diventare importante per la Fiorentina, darò tutto. Italiano innamorato del calcio, coinvolge tutti”

Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha raccontato i suoi primi giorni in viola.Queste le sue parole: “A Firenze si fa calcio diverso rispetto a dove giocavo prima. Si gioca molto di più con la palla, e conta molto anche il rapporto che si crea con i compagni. È una proposta di gioco che mi piace molto, non facile da capire anche perché il mister ci fa richieste molto dettagliate. Qua fa molto caldo, ma i primi giorni sono passati bene. Abbiamo ancora tempo per preparare al meglio il primo impegno”.

Com’è il mister?

“Italiano è un tecnico innamorato di questo gioco, coinvolge tutti intensamente, sia in allenamento che in gara. È una caratteristica che mi piace parecchio, tutti noi vogliamo crescere. Mi chiede sempre di dare il massimo e di cercare sempre l’assist o il gol. Il mio obiettivo è diventare un giocatore importante per la Fiorentina”.

Come si descrive?

“Sono uno che gioca parecchio offensivo, anche se ho ricoperto diversi ruoli. Se mi verrà chiesto di giocare sulla sinistra, lo farò con piacere. Per ora gioco lì e mi piace molto”.

L’ambientamento con i compagni procede bene?

“Sento la piena fiducia da parte dei compagni e voglio dare tutto me stesso. Ognuno mi aiuta in allenamento e fra tutti, forse Biraghi è quello che mi dà mano più degli altri, anche perché gioca dalla mia stessa parte”.

Qual è l’approccio alla prossima stagione?

“Dopo le due finali che hanno fatto l’anno scorso, quest’anno vogliamo migliorarci. È vero che la stagione passata è stata quasi perfetta, ma si può fare di meglio”.

Sullo scorso anno alla Samp: “A Genova ho trascorso un anno difficile. Nessuno se lo immaginava in questo modo, ma me lo porterò dietro per crescere”.

