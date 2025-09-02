Tuttosport: “La Fiorentina proverà ancora a cedere Sabiri e Richardson nei mercati aperti”

4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Redazione

2 Settembre · 09:15

Aggiornamento: 2 Settembre 2025 · 09:15

Richardson Sabiri

La Fiorentina lavora ancora alle uscite

Nella giornata di ieri, quando mancava qualche ora alla fine del calciomercato, la Fiorentina aveva provato a cedere sia Richardson che Sabiri. Sul primo c’erano due opzioni, o Siviglia o Pisa, ma alla fine il calciatore non era così convinto (soprattutto del Pisa) e qualsiasi trattativa è saltata.

Anche per Sabiri stesso discorso, il calciatore era titubante all’idea di trasferirsi a Verona e anche questo affare è saltato. Secondo il quotidiano però la Fiorentina proverà ugualmente a cedere sia Sabiri che Richardson anche da oggi in poi, in quei mercati che rimarranno ancora aperti a settembre. Lo scrive Tuttosport.

