Già ai box il “salvatore della patria”: Sabiri ko dopo appena 26 minuti di Serie A con la Fiorentina

Già ai box il “salvatore della patria”: Sabiri ko dopo appena 26 minuti di Serie A con la Fiorentina

28 Ottobre · 22:59

L’ex Samp, protagonista del finale contro il Bologna, costretto subito a fermarsi per una contusione: salterà la sfida contro l’Inter

Nelle ultime ore si è parlato molto della scelta di Stefano Pioli di lanciare a sorpresa Abdelhamid Sabiri durante Fiorentina-Bologna. Il marocchino ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia viola, restando in campo per 26 minuti e contribuendo alla rimonta della squadra gigliata. Tanta corsa e buona volontà per l’ex Sampdoria, che ha portato vivacità nel finale di gara. Ma la sua avventura in viola ha subito una brusca frenata: appena il tempo di farsi notare e Sabiri è già costretto a fermarsi.

Il suo nome non figura infatti tra i convocati per la trasferta di San Siro contro l’Inter. Il motivo è un problema fisico accusato contro i rossoblù: il giocatore ha rimediato una contusione e dovrà saltare la prossima sfida, proprio dopo aver dato l’impressione di poter dare nuova linfa ad un centrocampo in grave difficoltà da inizio stagione.

Arrivato nell’estate del 2023 dopo una buona parentesi alla Sampdoria, Sabiri era stato accolto come un talento capace di dare qualità e imprevedibilità alla trequarti. Tuttavia, la sua esperienza a Firenze è stata finora complicata. Dopo il trasferimento, il marocchino era stato girato in prestito all’Al-Fayha, in Arabia Saudita, senza mai realmente entrare nei piani tecnici della Fiorentina né con Italiano, né con Palladino. Rientrato in estate con la speranza di rilanciarsi, Sabiri ha trovato pochissimo spazio, nonostante un buon precampionato, chiuso dalle gerarchie e dalle scelte dell’allenatore. Il debutto contro il Bologna sembrava poter segnare l’inizio di una nuova avventura, ma il nuovo infortunio rischia di rimandare ancora una volta la sua occasione per dimostrare il proprio valore in maglia viola.

