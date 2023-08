Sabiri vicino all’Empoli? No, arrivano smentite. Società azzurra sta guardando verso altri obiettivi

Sabiri vicino all’Empoli in prestito, la notizia è stata data nel pomeriggio da Radio Bruno ma secondo quanto riporta Pianeta Empoli, non solo siamo lontanissimi dalla chiusura in poche ore (come scrive qualcuno), ma non sembrerebbe esserci nemmeno interesse verso il giocatore in questione. L’Empoli sta guardando ad altro ed anche Sabiri – da quanto ci dicono fonti attendibili – vorrebbe una soluzione diversa. Al momento da Empoli smentiscono questa voce con forza. Il calciatore comunque è rimasto a Firenze e non è partito per Vienna per una botta oggi in allenamento, come confermato anche da Italiano in conferenza stampa.

