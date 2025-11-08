8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Nazione: “Gosens e Sabiri si allenano ancora a parte: torneranno dopo la sosta”

Si è interrotto dopo cinque giorni il ritiro della Fiorentina al Viola Park

Si è interrotto dopo cinque giorni il ritiro della Fiorentina al Viola Park. La clausura di Ranieri e soci, iniziata domenica scorsa dopo il ko interno contro il Lecce, è terminata per volere della società – in accordo con il nuovo mister Vanoli – anche per distendere gli animi e preparare nel modo migliore la trasferta di domani a Genova. Verso la quale la squadra e il neotecnico hanno iniziato a lavorare già ieri pomeriggio sul terreno di gioco del padiglione prima squadra: chi ha giocato a Mainz ha svolto un lavoro di scarico mentre altri hanno iniziato le prime prove tattiche.

Presente con i compagni anche Gudmundsson, tornato in Italia giovedì sera dopo il processo in Islanda a cui si è sottoposto (la sentenza è attesa per il 4 dicembre). Ancora a parte Sabiri e Gosens, che torneranno disponibili dopo la sosta. Vanoli, dopo la firma sul contratto, ha pranzato con la squadra a cui prima di scendere in campo ha voluto parlare, presentandosi con parole di incoraggiamento. Lo scrive La Nazione.

