I convocati della Fiorentina: esclusi Sabiri e Amrabat. Fuori per infortunio Ikonè e Kayode, c’è Kokorin

La Fiorentina è partita da Firenze direzione Vienna, questa la lista dei convocati viola per l’andata di Conference League contro il Rapid Vienna, non partono Jovic, Sabiri, Amrabat, Ikonè e Kayode. Il serbo per scelta tecnica, il marocchino perchè ormai sul piede di partenza mentre il resto per problemi fisici

