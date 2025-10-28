Galli: “Sabiri ha cambiato la partita. Se l’ultimo della panchina incide, il momento viola parla chiaro”

Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha commentato la partita della Fiorentina contro il Bologna dichiarando: “È stata una prestazione sottotono in ogni aspetto. In panchina mancavano le...

Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha commentato la partita della Fiorentina contro il Bologna dichiarando: “È stata una prestazione sottotono in ogni aspetto. In panchina mancavano le soluzioni per contrastare il Bologna. Personalmente cambierei quattro giocatori, inserendo Fortini, Fazzini e altri due giovani. I titolari attuali sono irriconoscibili. Il segnale positivo è arrivato da Sabiri: l’ultimo della panchina è entrato con il giusto atteggiamento, dando un messaggio importante. Nel primo tempo si sperava di trovare subito il pareggio, ma invece la squadra è finita in balia dell’avversario.”