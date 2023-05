Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo

Giallo Sabiri. In casa Samp, è vero, ma la storia riguarda in qualche modo la Fiorentina. Il futuro viola infatti non è stato convocato dalla Samp per la partita contro il Torino. La società gli ha concesso un permesso, il calciatore non si è allenato per due giorni ed è tornato in Germania dai genitori. E c’è la possibilità che lì resti fino al termine della stagione. Sabiri – che già non si era lasciato benissimo con l’Ascoli – ha affermato di non essere sereno anche a causa di alcuni messaggi minacciosi che si sarebbero arrivati sul telefonino e gli sarebbero stati lasciati, sotto forma di bigliettino, sulla sua auto. Quella di Firenze, quindi, potrebbe essere stat l’ ultima apparizione in blucerchiato. Lo scrive La Nazione.

