Ranieri: “Sapevamo che era una gara difficile, bravi a restare in partita e a non mollare”

Ai microfoni della Fiorentina ha parlato l’ex della gara Luca Ranieri. Questo il suo parere sul match con la Salernitana: “Sapevamo che qui non era facile. Hanno una bella squadra e un’atmosfera fantastica, noi siamo stati bravi a restare in partita e non mollare. A Salerno ho lasciato un pezzo del mio cuore, ma oggi sono entrato concentrato per difendere questi colori. Ora ci concentriamo per Napoli e ci portiamo il pareggio a casa. Da domani resettiamo e penseremo a Napoli”.

IL COMMENTO DI ITALIANO