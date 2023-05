Italiano: “Abbiamo presi i contropiedi perchè non siamo andati in vantaggio, sennò avremmo gestito”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Commento su partita e classifica? Manca ancora troppo alla fine della stagione, abbiamo in ballo tantissimo e cerchiamo di valutare gli aspetti positivi come rimontare 3 volte. Scoperti dietro? Se fossimo andati sopra di un gol avremmo gestito. Dovevamo essere più attenti, nei gol abbiamo valutato male alcune situazioni con Igor e Biraghi ma siamo stati forti a rimontare: mi prendo questo. 8 marcatori diversi nelle ultime due gare? Abbiamo ancora 3 competizioni, se i nostri attaccanti arrivano in queste condizioni possiamo fare paura a tutti. Ai ragazzi basta poco per evitare i gol presi oggi Rimpianti? Abbiamo lasciato tanti punti per demerito nostro nella prima parte, ma stiamo andando forte nelle altre competizioni”.

