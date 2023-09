Secondo quanto appreso dalla Redazione di Labaro Viola, Sabiri non è stato convocato per la trasferta di Milano contro l’Inter per il riacutizzarsi del problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori nelle prime partite ufficiali della stagione.

I CONVOCATI PER LA TRASFERTA DI MILANO: IKONE’ ANCORA FUORI E SABIRI TORNA AI BOX