Sabiri spiega: “La maglia regalata l’avevo promessa a un bambino con la bandiera del Marocco”

Dopo la sconfitta per 5-0 rimediata dalla Sampdoria al Franchi contro la Fiorentina, l’attuale centrocampista blucerchiato e prossimo giocatore viola, Abdelhamid Sabiri, ha regalato la maglia ad un bambino, suscitando qualche polemica. Dopo l’accaduto, Sabiri si è giustificato tramite una storia Instagram: “La maglia che ho regalato era per un ragazzino con la bandiera marocchina a cui avevo promesso la ramaglia prima della partita. Per favore non diffondete notizie false”.

