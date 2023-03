Il Marocco convoca Amrabat e Sabiri per l’amichevoli contro Brasile e Peru. Escluso ancora una volta Maleh

Dopo il grande percorso al Mondiale in Qatar, il Marocco tornerà in campo a fine marzo per affrontare in amichevole Brasile e Perù. Questa la lista dei convocati di Walid Regragui, confermato il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Presente anche Sabiri che vestirà il viola a partire dal prossimo giugno. Non ci sarà, invece, Maleh.

Portieri: Bounou (Siviglia), El Kajoui (Al Wehda), Tagnaouti (WAC), Benabid (FUS)

Difensori: Hakimi (PSG), Aguerd (West Ham), Saïss (Besiktas), Mazraoui (Bayern), Riad (FC Barcelona), Dari (Brest), El Yamiq (Valladolid), Attiat-Allah (WAC), Amraoui (Nizza), Aqbar (Alavés)

Centrocampisti: Amrabat (Fiorentina), Sabiri (Sampdoria), Ounahi (Marsiglia), Louza (Watford), El Khannous (Genk), Bouchouari (Saint-Étienne), Kechta (Le Havre)

Attaccanti: Ziyech (Chelsea), Ezzalzouli (Osasuna), Zaroury (Burnley), En-Nesyri (Siviglia), Aboukhlal (Toulouse), Cheddira (Bari) Hamdallah (Al Ittihad), Salah (Rennes), Boufal (Al Rayyan)