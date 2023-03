In scadenza di contratto con la Fiorentina, Lorenzo Venuti può proseguire la sua carriera al Betis Siviglia. Un anno dopo Luiz Felipe, il club andaluso è al lavoro per ingaggiare un altro calciatore a scadenza di contratto che milita in Serie A. Venuti potrebbe prendere il posto di Youssouf Sabaly, terzino destro destinato ad andare via la prossima estate. Lo riporta TMW

