Corriere Fiorentino: “Sabiri-Fiorentina si farà, ieri altro rilancio. La Samp ne chiede 4 più bonus”

Ancora qualche ora, e poi anche il mercato invernale andrà in archivio. C’è tempo fino alle 20 di oggi per intervenire altrimenti, appuntamento alla prossima estate. Una giornata che la Fiorentina dedicherà soprattutto alla definizione dell’operazione Sabiri, per il quale anche ieri sono proseguiti i contatti con la Sampdoria. Dopo essersi visti respingere la prima offerta (2 milioni) i viola ieri hanno rilanciato fino a 3 milioni, con la disponibilità a inserire una percentuale sulla futura rivendita. Un altro passo verso l’accordo visto che la Samp ne chiede (circa) 4 più bonus. La sensazione è che alla fine l’affare (col giocatore destinato a restare in prestito a Genova fino a giugno) si farà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

