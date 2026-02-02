Sabiri resta in uscita. Corriere dello Sport: “Nelle ultime ore è un’idea per il centrocampo dell’Empoli”

L’altro filone da monitorare in casa Fiorentina è quello delle uscite. Entro poche ore Pratici e Goretti dovranno liberarsi dei casi più spinosi, ossia quei giocatori che non sono più all’interno del progetto tecnico di Paolo Vanoli per ragioni diverse. A cominciare da Abdelhamid Sabiri, che in un primo momento era stato sondato dal Genoa salvo non entusiasmare i liguri. Nelle ultime ore si sarebbe interessato l’Empoli, che potrebbe rilevare il classe 1996 per rinforzare il centrocampo. Sicuramente è considerato un elemento fuori dalle idee di Paolo Vanoli. Sabiri conta in totale 2 presenze in maglia viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.