Gazzetta: “Sabiri è partito male nei rapporti con il club, Italiano l’ha messo fuori dalla lista UEFA”

Ok i portieri e i difensori, l’unico reparto in cui non ci sono “esuberi”. Tra centrocampo e attacco, resta fuori Gaetano Castrovilli, infortunato, e non viene inserito Kokorin, anche se il tecnico ultimamente ha speso buone parole per lui, perché potrebbe partire per i mercati ancora aperti. La sorpresa? Sabiri, il primo acquisto della nuova stagione (già nel gennaio scorso), partito male nei rapporti con il club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

