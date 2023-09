Flachi: “Fiorentina di Italiano fa sempre fatica con le punte. Nzola? Non me lo aspettavo così”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e attaccanti. Ecco le sue parole:

“Nzola non me lo aspettavo così. Si sta facendo sempre fatica con le punte, la Fiorentina di Italiano fa sempre fatica. L’attaccante deve sentire la fiducia di tutti per rendere. Non sono riuscito a vedere un attaccante dopo Vlahovic che abbia giocato 3 o 4 partite di seguito. Io darei fiducia all’argentino (Beltran) dopo l’investimento fatto. Io sono per il calcio offensivo ma bisogna avere equilibrio: troppi errori che pregiudicano il risultato e poi fai fatica.”

