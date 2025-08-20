Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"

Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Polyssia a Presov in Slovacchia

Sul sito ufficiale della Fiorentina è uscita la lista dei 25 giocatori convocati per il match di domani in Slovacchia contro il Polyssia valevole per i preliminari di Conference e tra i giocatori spicca l'assenza di Lucas Beltran al centro di molte voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Fiorentina. C'è Sabiri anche lui non sicuro della permanenza ed i giovani difensori Kospo e Kouadio.

Di seguito la lista:

1) BRASCHI Riccardo

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) DZEKO Edin

6) FAGIOLI Nicolò

7) FAZZINI Jacopo

8) FORTINI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Moise Bioty

12) KOŠPO Eman

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARÍ VILLAR Pablo

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia