Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"
Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Polyssia a Presov in Slovacchia
Sul sito ufficiale della Fiorentina è uscita la lista dei 25 giocatori convocati per il match di domani in Slovacchia contro il Polyssia valevole per i preliminari di Conference e tra i giocatori spicca l'assenza di Lucas Beltran al centro di molte voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Fiorentina. C'è Sabiri anche lui non sicuro della permanenza ed i giovani difensori Kospo e Kouadio.
Di seguito la lista:
1) BRASCHI Riccardo
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) DZEKO Edin
6) FAGIOLI Nicolò
7) FAZZINI Jacopo
8) FORTINI Niccolò
9) GOSENS Robin Everardus
10) GUDMUNDSSON Albert
11) KEAN Moise Bioty
12) KOŠPO Eman
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) MARÍ VILLAR Pablo
17) MARTINELLI Tommaso (P)
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia