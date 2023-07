Sabiri già carico per iniziare la sua avventura alla Fiorentina: posta foto dello stemma sui social

Abdelhamid Sabiri è uno dei volti nuovi della Fiorentina 2023/2024. Acquistato nel mercato invernale, e lasciato in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione passata, adesso è pronto per vestire i colori viola. Attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato pochi minuti fa una foto dello stemma della Fiorentina: il centrocampista marocchino è quindi impaziente di iniziare la stagione, dovrà aspettare solamente domani quando la squadra si ritroverà al Viola Park per dara il via alla preparazione.

