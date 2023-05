Buso su Sabiri: “Fiorentina ha colto occasione ma non so dove può essere inserito tatticamente”

L’ex Fiorentina e Sampdoria, Renato Buso, ha parlato a Radio Toscana soffermandosi così sul nuovo acquisto della Fiorentina, attualmente in forza ai blucerchiati, Abdelhamid Sabiri. Ecco le sue parole:

“La Samp doveva vendere e ha colto l’occasione. Ha qualità che ha mostrato soprattutto in Nazionale. Non so però dove potrà inserirlo tatticamente la Fiorentina.”

