Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lady Radio rivela: “Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Mirko Carmignani

Il trequartista marocchino, fuori dalla rosa viola, potrebbe cambiare continente con il Brasile interessato

Secondo quanto riportato da Lady Radio, il trequartista marocchino viola Abdelhamid Sabiri, ormai di fatto fuori rosa, è ricercato da tre club brasiliani che potrebbero liberare le casse gigliate dal suo ingaggio. Il giocatore marocchino ha registrato solo una presenza quest’anno con il Bologna nel finale della partita finita 2-2 al Franchi con ancora Pioli in panchina. In Brasile il mercato è ancora aperto e i viola potrebbero tentare di piazzare il giocatore in questo mercato per non arrivare alla scadenza di contratto di giugno.

