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Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri

La Fiorentina è in questi minuti in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata, la prima in assoluto aperta ai tifosi Viola dall'inizio del ritiro. La squadra guidata da mister Palladin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2024 18:31
Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri -
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La Fiorentina è in questi minuti in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata, la prima in assoluto aperta ai tifosi Viola dall'inizio del ritiro. La squadra guidata da mister Palladino è stata accolta da circa 200 tifosi presenti al Viola Park; all'appello mancano Ikonè, Nzola e Pierozzi che effettueranno un lavoro differenziato. Anche Sabiri non è presente all'allenamento di oggi ma il centrocampista marocchino ha un permesso da parte della società.

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