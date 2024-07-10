Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri

La Fiorentina è in questi minuti in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata, la prima in assoluto aperta ai tifosi Viola dall'inizio del ritiro. La squadra guidata da mister Palladin...

La Fiorentina è in questi minuti in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata, la prima in assoluto aperta ai tifosi Viola dall'inizio del ritiro. La squadra guidata da mister Palladino è stata accolta da circa 200 tifosi presenti al Viola Park; all'appello mancano Ikonè, Nzola e Pierozzi che effettueranno un lavoro differenziato. Anche Sabiri non è presente all'allenamento di oggi ma il centrocampista marocchino ha un permesso da parte della società.

I REDS HANNO DECISO DI NON PUNTARE SU AMRABAT. IL CENTROCAMPISTA ATTESO A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-rivelano-lo-united-ha-avvisato-amrabat-che-non-sara-riscattato-torna-alla-fiorentina/260260/