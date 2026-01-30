Corriere dello Sport: “Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame”

E’ fatta per Hans Nicolussi Caviglia al Parma. Prestito (dal Venezia) con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei ducali. Adesso la Fiorentina cerca un centrocampista di “rottura” che aggiunga muscoli al reparto. Un profilo alla Orel Mangala che è ai margini del Lione nonostante il suo contratto valido ancora fino al 2028. L’identikit è quello, ma la sensazione è che la società viola stia lavorando su un nome ignoto. Dal West Ham era stato sondato Soungotou Mangassa, 15 presenze in Inghilterra e un contratto molto lungo fino al 2031. Niente da fare. Servirà un’idea entro breve.

Nel frattempo la Fiorentina ha blindato Niccolò Fortini: sono praticamente zero le possibilità che il terzino lasci la maglia viola a gennaio. Tuttavia nei giorni scorsi la dirigenza si era cautelata, nell’eventualità di doverlo sostituire sondando il terreno per Joao Mario della Juventus. Una richiesta d’informazioni e niente di più per il classe 2000 che i bianconeri vorrebbero piazzare in prestito con obbligo di riscatto a 8-10 milioni. La concorrenza era e resta folta.

Luca Ranieri va verso la permanenza, come da volontà del club. M’bala Nzola è sempre più vicino al Sassuolo: i viola interromperanno il prestito al Pisa per girarlo ai neroverdi. Resta da piazzare Christian Kouame, che ha attratto l’interesse di diverse squadre italiane e spagnole, senza che però nessuna di loro abbia fatto un’offerta concreta. Stesso discorso per Abdelhamid Sabiri, sondato recentemente dal Genoa ma ancora in cerca di una sistemazione come riportato da Il Corriere dello Sport.